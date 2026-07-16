È disponibile una nuova spazzola elettrica chiamata ghd Rise che riduce i tempi di piega e fornisce volume immediato. Questo strumento è progettato per aumentare il volume dei capelli senza sforzo, offrendo risultati duraturi. A differenza di altri prodotti che promettono capelli più voluminosi ma spesso deludono, ghd Rise si propone come soluzione efficace per chi desidera capelli più pieni e corposi in meno tempo.

Vuoi dare volume ai tuoi capelli? Allora sei nel posto giusto. Ci sono tantissimi prodotti che promettono di rendere voluminosi anche i capelli più fini e che alla fine dei conti ti lasciano con capelli piatti e un senso di delusione. Questo perché mousse, spray o creme possono aiutare, ma il vero segreto sta tutto nel tool. Sì, perché è proprio l’ asciugacapelli che dà forma e consistenza ai capelli, ma noi non vogliamo fermarci al phon abbiamo scovato per te la soluzione semplice da usare, veloce e definitiva: la spazzola elettrica. Non una qualsiasi, abbiamo scelto il meglio che nel mondo dell’hairstyling vuol dire un solo brand: ghd. La... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Esiste un tool che dimezza i tempi della piega: ghd Rise è la spazzola elettrica che dona volume istantaneo e senza sforzo

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