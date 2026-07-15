Se ti piace cambiare lo styling dei tuoi capelli c’è un accessorio a cui è impossibile rinunciare ed è la piastra per capelli. Tra i marchi leader in questo campo ghd si distingue per prodotti di qualità realizzati con la consulenza di professionisti. Il brand britannico ama stupire i suoi fan e ha deciso di fare ben due regali con protagonista uno dei suoi modelli di punta: la piastra Gold. All’apparecchio è stato rifatto totalmente il look con un’ edizione limitata colorata e vivace che si sposa in pieno con lo spirito dell’estate. L’altro regalo invece riguarda il prezzo. Uno dei top di gamma di ghd solo per poche ore è in offerta a un prezzo mai visto prima, un vero affare se desideravi avere una piastra di qualità unica nel suo genere grazie all’edizione limitata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - ghd, la piastra professionale per piega liscia e mossa è al minimo storico. Anche nella versione jelly mint

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Recensione del ghd Gold, Piastra Capelli Professionale per Piega Liscia e Mossa, Styler con Tecnolog

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