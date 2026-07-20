Una ragazza in lacrime ha dichiarato che non cercano odio o vendetta, ma semplicemente giustizia, rispetto e umanità. La nipote di Fakir ha affermato che il loro obiettivo non è alimentare sentimenti negativi, ma ottenere un riconoscimento legale e un trattamento equo. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di proteste pubbliche, dove ha sottolineato l’importanza di un processo giusto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accuse o procedimenti in corso.

La ragazza in lacrime: "Non siamo qui per chiedere odio o vendetta, ma giustizia, rispetto e soprattutto umanità”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nipote di Fakir: "No odio, ma giustizia"

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A Bologna protesta per Fakir, la nipote: Non chiediamo odio, ma verità e dignità

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