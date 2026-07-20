Il 19 luglio è nato Alec Neel Vance, quarto figlio della seconda lady e del vicepresidente degli Stati Uniti. La nascita è avvenuta al Walter Reed National Military Medical Center di Washington.

D omenica 19 luglio è nato Alec Neel Vance, quarto figlio della second lady Usha Vance e del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, al Walter Reed National Military Medical Center di Washington. A rendere la notizia è la carica occupata dai genitori: un vicepresidente in carica non metteva al mondo un figlio da oltre 150 anni, un dettaglio che ha trasformato l’annuncio familiare in una curiosità storica. La Casa Bianca “rivista” da Donald Trump, le ironie sul web. guarda le foto Usha e JD Vance genitori in carica: non succedeva da 150 anni. Per trovare un caso simile bisogna infatti risalire a Schuyler Colfax, vicepresidente sotto la presidenza di Ulysses Grant, che ebbe un figlio nel 1870. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nascita del quarto figlio di JD e Usha Vance riscrive una pagina di storia Usa

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HISTORIC BIRTH: JD and Usha Vance welcome baby boy

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Temi più discussi: È un evento raro negli ultimi 155 anni che un vicepresidente degli Stati Uniti abbia un figlio durante il suo mandato.; Per la prima volta in oltre 150 anni, un vicepresidente degli Stati Uniti ha avuto un figlio durante il suo mandato.; Vance governa con Leone XIII; JD e Usha Vance annunciano la nascita del loro quarto figlio.

JD e Usha Vance annunciano la nascita del loro quarto figlio, il primo nato da un vicepresidente in carica in oltre 150 anni Vance ha annunciato la nascita sui social media con una dichiarazione firmata da lui e da sua moglie. Siamo felici di annunciare che il x.com

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