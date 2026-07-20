Il Vicepresidente degli Stati Uniti ha annunciato la nascita del suo quarto figlio, Alec Neel Vance, avvenuta a luglio 2026. La moglie, avvocata, si chiama Usha Chilukuri Vance. La coppia ha già tre figli: Ewan, nato nel 2017, Vivek nel 2020 e Mirabel nel 2022.

Il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è sposato con l’avvocata Usha Chilukuri Vance. La coppia ha quattro figli: Ewan (nato nel 2017), Vivek (nato nel 2020), Mirabel (nata nel 2022) e l’ultimo arrivato, Alec Neel Vance, nato a luglio 2026. Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e sua moglie, Usha, hanno dato il benvenuto al loro quarto figlio, un maschietto, domenica. Vance ha dichiarato che il bambino, Alec Neel Vance, è nato domenica al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, nel Maryland. “Usha e il bambino stanno bene e sono in salute, e i nostri figli sono felicissimi di conoscere il loro fratellino”, ha scritto Vance in un post sul suo account X. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È nato il quarto figlio del Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, chi è la moglie e avvocata Usha Chilukuri

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Happy and healthy: JD and Usha Vance welcome fourth child

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