Domenica è nato Alec Neel Vance, quarto figlio del vicepresidente degli Stati Uniti e di sua moglie. La coppia ha annunciato la nascita attraverso un comunicato ufficiale. Il vicepresidente ha confermato l’arrivo del neonato e ha ringraziato per i messaggi di congratulazioni ricevuti. Nessun dettaglio sulla data esatta della nascita o altre informazioni personali è stato reso noto. La famiglia Vance ora conta quattro figli.

Domenica è nato Alec Neel Vance, il quarto figlio del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e di sua moglie Usha Vance. Il padre ha detto che il parto, avvenuto al Walter Reed National Military Medical Center di Washington, è andato bene, e che non prenderà un congedo parentale, ma che organizzerà la propria agenda in modo da poter trascorrere del tempo con il nuovo figlio. I coniugi si sono conosciuti nel 2010 quando studiavano legge a Yale, una prestigiosa università statunitense, e si sono spostati quattro anni più tardi. Hanno altri tre figli, Ewan, Vivek e Mirabel, che hanno spesso portato con loro in occasione di viaggi ufficiali,... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e sua moglie Usha Vance hanno avuto un quarto figlio

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Fischi per il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance al passaggio della delegazione americana

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