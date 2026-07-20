La morte di Abderrahim Fakir è avvenuta durante una colluttazione, con urla, danni e calci, ripresa in diretta. Sono in corso indagini anche sui sanitari del 118 intervenuti sul posto. La scena si è svolta nel quartiere Pilastro, e le autorità stanno verificando le circostanze e le eventuali responsabilità. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto e il ruolo dei soccorritori.

Bologna, 20 luglio 2026 - La mattina dopo la tragedia del Pilastro ricomincia da tutta una serie di accertamenti a catena sulla morte di Abderrahim Fakir. Il decesso del facchino 42enne deceduto al culmine di un intervento di polizia in via Svevo ieri intorno alle 12.15 è ora al centro di una doppia indagine. L’indagine interna dell’Ausl di Bologna per l’intervento dei sanitari. Da una parte c’è l’Ausl di Bologna. Che ha aperto un procedimento interno per verificare l’operato dei sanitari del 118 intervenuti. Nel video in cui si vedono gli ultimi istanti di vita di Abderrahim, gli operatori del 118 (che erano stati allertati dai poliziotti) sono ripresi intervenire solo quando l’uomo è ormai a terra privo di sensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La morte in diretta di Abderrahim. Urla, danni e calci poi la colluttazione: indagine anche sui sanitari del 118

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