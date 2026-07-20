La morte di Fakir l’inadeguatezza dello Stato e l’avanzare della barbarie

Da lettera43.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La morte di Abderrahim Fakir richiama alla mente casi di violenza da parte delle forze dell’ordine, con scene di sopraffazione e indifferenza riprese in video. La vicenda evidenzia le falle dello Stato nel garantire diritti e sicurezza, e si inserisce in un quadro più ampio di episodi di brutalità. Le immagini mostrano Fakir già a terra, mentre viene schiacciato e ignorato, senza risposte adeguate alle sue proteste. La questione solleva interrogativi sulla gestione della violenza e sulla tutela delle persone vulnerabili.

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Il primo nome che il caso di Abderrahim Fakir mi riporta alla mente non è quello di George Floyd, l’uomo ucciso dalla polizia americana con modalità così simili a quelle immortalate nell’insostenibile video girato al Pilastro: la sopraffazione fisica, lo schiacciamento dell’uomo già a terra, l’indifferenza ai suoi lamenti. Mi rammenta un caso apparentemente opposto, ma sotto certi aspetti simile, e con un esito ancora più tragico: quello del genovese Alberto Scagni, un giovane dalla personalità disturbata che terrorizzava i genitori e i vicini con minacce ed «escandescenze». Malgrado le 60 telefonate dei familiari all’Ausl e alla polizia, nessuno era intervenuto per fermarlo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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