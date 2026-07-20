Un avvocato ha scritto una lettera in cui ricorda un incontro con Fakir Abderrahim, esprimendo un senso di rimorso e dolore per la morte avvenuta nelle mani dello Stato. La lettera si apre con una domanda rivolta a Fakir, chiedendo se sia giusto morire in quelle circostanze. La comunicazione si riferisce a un recente incontro tra i due, senza fornire dettagli specifici sull'evento o sulle circostanze che hanno portato alla morte.

Ciao #FakirAbderrahim, questo non me lo dovevi proprio fare. Ora vivrò di rimorsi o di rimpianti. Ci eravamo visti in studio pochi giorni fa, eri felice che tra pochi mesi finalmente si sarebbe concluso il procedimento, avresti avuto il permesso ed avresti potuto viaggiare e cercare nuove commesse per tenere in piedi la tua azienda e far lavorare i tuoi dipendenti. Avrò il rimorso di non esserci riuscita in tempo. Avevi paura dell'entrata in vigore del nuovo Patto Europeo per l'immigrazione, mi dicevi avvocata qui diventiamo come l'America, mandano via tutti, anche quelli come me che il paese di cui sono cittadini l'hanno visto solo qualche volta in vacanza e sono nati e cresciuti qui. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - "Fakir mi chiedeva se è giusto morire nelle mani dello Stato": la toccante lettera dell’avvocata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Encerrada en un manicomio,se hizo la más rica leyendo destino!¡al salir,toda su familia arrepintió!

Notizie e thread social correlati

"Se avessi un problema cardiaco, mi sentirei sicura nelle vostre mani”. L’Ospedale del Cuore di Massa supera l’esame internazionaleDurante la visita di verifica, una valutatrice della Joint Commission International ha affermato: “Se avessi un problema cardiaco, mi sentirei sicura...

Bologna, il video degli ultimi istanti di Abderrahim Fakir: ‘Aiuto, basta’, la sorella: ‘Mio fratello chiedeva solo soccorso’Nel video registrato nel quartiere Pilastro, si ascoltano chiaramente le urla di un uomo che chiede aiuto, ripetendo “Aiuto, basta”.

Argomenti più discussi: A Bologna un uomo è morto mentre era immobilizzato da due poliziotti e chiedeva aiuto; Chi era l'uomo morto mentre veniva fermato dalla polizia: il lavoro e la vita in Italia, era al Pilastro per trovare i parenti; Abderrahim Fakir morto a Bologna, il fermo a terra dei poliziotti e le urla: Aiuto, basta! - Il video; Bologna, uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia.

Quando Fakir mi chiedeva se è giusto morire nelle mani dello Stato: la lettera dell’avvocata x.com

Quando Fakir mi chiedeva se è giusto morire nelle mani dello Stato: la lettera dell’avvocataquesto non me lo dovevi proprio fare. Ora vivrò di rimorsi o di rimpianti. Ci eravamo visti in studio pochi giorni fa, eri felice che tra pochi mesi finalmente si sarebbe concluso il procedimento, avr ... bologna.repubblica.it