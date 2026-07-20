La moglie e le figlie hanno visitato Mario Roggero in carcere, riferendo che è tranquillo e sta bene. Nel corso della visita, Roggero ha avuto un confronto acceso con alcuni giornalisti presenti. La condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori è stata confermata da fonti ufficiali. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure carcerarie, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Bollate (Milano) – Mario Roggero, il gioielliere al terzo giorno di carcere dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, "sta bene". Lo sostiene la moglie, Mariangela Sandrone, che oggi gli ha fatto visita nel carcere di Bollate con le loro quattro figlie. Le parole della moglie e la rabbia della figlia. "Mario sta bene - dice la donna - è tutto a posto. L'ho trovato tranquillo e mi ha fatto una buona impressione, sta bene compatibilmente con l'ambiente". Il colloquio con la famiglia si è protratto per circa quattro ore. All'uscita i giornalisti sono tornati a chiedere alla donna della grazia, su cui non ha voluto aggiungere nulla rispetto a quanto sostenuto nei giorni scorsi, e della solidarietà ricevuta da Elon Musk. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La moglie e le figlie visitano Roggero in carcere: “Sta bene, è tranquillo". Ma è lite coi giornalisti

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