Un uomo si è presentato nel carcere di Bollate poco prima delle 17. La moglie ha presentato una richiesta di grazia. L’uomo ha risposto ai giornalisti che, con il senno di poi, bisogna trovarsi nelle situazioni per capire. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della visita o sulla richiesta di grazia. La notizia riguarda l’ingresso in carcere di questa persona e la presentazione della domanda di clemenza.

Mario Roggero si è presentato poco prima delle 17 alle porte del carcere di Bollate, alle porte di Milano. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto ha risposto: "Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni". Questa mattina è stato emesso l 'ordine di carcerazione per il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo il 28 aprile 2021. Il provvedimento è stato firmato alle 12.45 dalla Procura di Asti, guidata dal procuratore Biagio Mazzeo. Attorno alle 14:15, è stata presentata un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mario Roggero si è presentato in carcere a Bollate. E la moglie presenta la domanda di grazia

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Roggero verso il carcere di Bollate, la moglie deposita la domanda di grazia

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