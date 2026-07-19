Spagna Argentina 0-0 LIVE | fischio d’inizio della finale

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si conclude con un risultato di 0-0. La partita si è giocata al MetLife Stadium di New York, con fischio d’inizio ufficiale. Sono stati registrati pochi tiri in porta e nessuna rete segnata durante i 90 minuti. La moviola ha evidenziato alcune interruzioni e falli da entrambe le squadre. La gara si è conclusa senza vincitore, portando la decisione ai tempi supplementari o ai rigori.

Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 1? Cominciata Spagna Argentina Migliore in campo. Al termine del match Spagna Argentina 0-0: risultato e tabellino. SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De la Fuente ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Lionel Messi, Julian Alvarez. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina 1-2: la sintesi della gara

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