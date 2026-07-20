PAVONE DEL MELLA (Brescia) La Pavonese sarà la novità assoluta del prossimo campionato di serie D, ma i rossoneri hanno deciso di vivere lo storico esordio con uno spirito particolare: "Siamo emozionati e contenti per essere arrivati fino a qui - spiega il ds Sergio Lupi - Faremo conoscere il nostro piccolo paese a città importanti e giocheremo con squadre blasonate. Affronteremo però la serie D a modo nostro. Sappiamo che ci attende una sfida molto difficile, ma manterremo il nostro stile. Noi siamo dilettanti, con una grande passione per il calcio, ma abbiamo un lavoro. Anche in D, dunque, abbiamo deciso di mantenere gli allenamenti dopo le 18". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La matricola Pavonese: "In D col nostro stile"

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