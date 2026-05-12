La fondazione ’Seminare il futuro’ La nuova sfida di Girolomoni | Tuffo nel passato col nostro grano

Una fondazione ha avviato un progetto che coinvolge la coltivazione di varietà antiche di cereali, mescolandole con alcune più moderne. L’obiettivo è creare un raccolto che possa adattarsi ai mutamenti climatici, mantenendo al centro la biodiversità e la sicurezza alimentare. La sperimentazione si svolge in un’area dedicata alla preservazione delle varietà tradizionali di grano e altri cereali.

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Varietà antiche di cereali che si sposano con alcune più moderne, per resistere meglio ai cambiamenti climatici, nell’ambito di una sperimentazione che vuole rispettare i valori della biodiversità e della sicurezza alimentare. Giovanni Girolomoni, presidente della fondazione ’Seminare il futuro’, quali sono le ragioni che l’hanno portata a intraprendere questo percorso? "Va innanzitutto chiarito che il settore del biologico, per regolamento, non userà mai nelle sue coltivazioni semi derivanti da nuove tecniche genomiche, le cosiddette Tea o Ngt. Il problema derivante dagli impatti sulla produzione agricola in seguito ai cambiamenti climatici è però reale, quindi è necessario trovare soluzioni che consentano agli agricoltori di affrontare le criticità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La fondazione ’Seminare il futuro’. La nuova sfida di Girolomoni: "Tuffo nel passato col nostro grano" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rievocazione storica della fondazione di Naxos: torna l'emozionante tuffo nel passatoTerza edizione della Rievocazione storica della Fondazione di Naxos per celebrare l’arrivo dei primi coloni greci guidati da Teocle, fondatori della... Un tuffo nel passato di Tex nella nuova edizione de La Cavalcata del destinoSe siete degli amanti di Tex e vorreste sapere di più sul suo passato, Sergio Bonelli Editori ha in serbo una storia che fa il caso vostro. Argomenti più discussi: La fondazione ’Seminare il futuro’. La nuova sfida di Girolomoni: Tuffo nel passato col nostro grano; Fondazione Lateral, accanto alla Generazione Z; Seminare prevenzione raccogliere sollievo, il convegno della Lilt; Spagna – La Fondazione JuanSoñador di Valladolid celebra il suo 25° anniversario - ANS. #seminareilfuturo, il progetto promosso dal Rotary Club Brescia Next insieme ad altri club del territorio e a Fondazione Rotary Distretto 2050, con il supporto scientifico di Fondazione Patrizio Paoletti. tinyurl.com/seminareilfutu… x.com Per quanti anni in totale ritieni che i Romani, (in qualsiasi forma politica), siano stati il potere più dominante nel Mediterraneo? reddit Da Fondazione Seminare il Futuro, il primo seme per il bioRoma, 14 ott. (askanews) – Sensibilizzare i cittadini sul tema della provenienza del cibo e del futuro dell’agricoltura, a partire dall’importanza che i semi rivestono per l’ecosistema, ma anche per l ... affaritaliani.it