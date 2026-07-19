Il Papa ha invitato a seguire uno stile evangelico, evitando giudizi arroganti e imposizioni di potere. Durante un discorso, ha sottolineato che bisogna agire senza contrapporsi con forza o fretta, mantenendo la fiducia nell’opera di Dio. La sua richiesta riguarda un atteggiamento più umile e rispettoso, senza ricorrere a comportamenti autoritari o giudicanti.

Lorena Leonardi – Città del Vaticano Assumere “uno stile evangelico” senza contrapporsi “frettolosamente con giudizi arroganti”, senza imporsi “con il potere e con la forza” e senza perdere “la fiducia nell’opera di Dio”. Questa l'esortazione che Leone XIV ha lanciato stamani, domenica 19 luglio, da piazza della Libertà a Castel Gandolfo, dove il Papa sta trascorrendo un periodo estivo di riposo e preghiera. Con i numerosi fedeli, residenti e turisti che si sono riuniti, nonostante il caldo, davanti al Palazzo apostolico della cittadina sul lago di Albano, dove è giunto il 5 luglio scorso, il Pontefice ha guidato la preghiera mariana dell'Angelus, introducendola con un commento al Vangelo del giorno, nella circostanza il passo di Matteo (13,24-43) che raccoglie diverse parabole con cui Gesù descrive il Regno dei cieli. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Leone XIV: lo stile evangelico non vive di giudizi arroganti e non si impone col potere

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