La serie Netflix La mappa dei desideri riesce a trasmettere il senso di catarsi che accompagna il viaggio della protagonista, evitando le trappole della banalità e delle derive troppo sdolcinate. La catarsi è un qualcosa che si può raggiungere anche di colpo, come accendendo un interruttore, ma non è solitamente così, è più probabile che sia il punto di arrivo di un percorso, di un viaggio, di un cammino necessario e sofferto. E spesso per compiere un viaggio abbiamo bisogno di una guida, di una cartina, di una mappa. La mappa dei desideri, per l'appunto, che dà il titolo alla serie Netflix che ha subito saputo conquistare il pubblico e, di conseguenza, il podio della top 10 della piattaforma streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Recensione.

© Movieplayer.it - La mappa dei desideri, la recensione: Un agrodolce viaggio catartico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sweet Stops & Berry Bliss at Honeyberry Farm in Bagley, MN!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La mappa dei desideri: il viaggio di Greta tra dolore e rinascita

Leggi anche: Si tratta di "La mappa dei desideri" tratta dall'omonimo best-seller di Alice Kellen

Temi più discussi: La mappa dei desideri; Da oggi su Netflix una delle serie più attese di luglio; L'ultimo dono di una sorella: sbarca su Netflix l'emozionante La mappa dei desideri; La mappa dei desideri è su Netflix: 6 episodi dal romanzo di Alice Kellen.

La mappa dei desideri, trama e cast della miniserie spagnola in streaming su NetflixLeggi su Sky TG24 l'articolo La mappa dei desideri, trama e cast della miniserie spagnola in streaming su Netflix ... tg24.sky.it

La mappa dei desideri, la recensione: Un agrodolce viaggio catarticoLa serie Netflix La mappa dei desideri riesce a trasmettere il senso di catarsi che accompagna il viaggio della protagonista, evitando le trappole della banalità e delle derive troppo sdolcinate. movieplayer.it

La mappa dei desideri Idealmente dovrebbe essere qualcosa di semplice. Ma non è così già in generale e poi se devi affrontare qualcosa di doloroso, nulla sembra da desiderare Questa serie è speranza Con tempo, pazienza e cura di sé si può riabbracciare x.com

La mappa da battaglia The Broken Temple 27x35 reddit