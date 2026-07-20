La mappa dei desideri la recensione | Un agrodolce viaggio catartico

Da movieplayer.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La serie Netflix La mappa dei desideri riesce a trasmettere il senso di catarsi che accompagna il viaggio della protagonista, evitando le trappole della banalità e delle derive troppo sdolcinate. La catarsi è un qualcosa che si può raggiungere anche di colpo, come accendendo un interruttore, ma non è solitamente così, è più probabile che sia il punto di arrivo di un percorso, di un viaggio, di un cammino necessario e sofferto. E spesso per compiere un viaggio abbiamo bisogno di una guida, di una cartina, di una mappa. La mappa dei desideri, per l'appunto, che dà il titolo alla serie Netflix che ha subito saputo conquistare il pubblico e, di conseguenza, il podio della top 10 della piattaforma streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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