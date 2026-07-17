T ra i titoli Netflix più attesi del mese, è disponibile da oggi in streaming La mappa dei desideri, miniserie spagnola in 6 puntate tratta dall’omonimo libro di Alice Kellen. La storia racconta il viaggio di due ragazzi feriti dalla vita che, seguendo un gioco lasciato in eredità da una persona speciale, imparano ad affrontare il dolore, riscoprire se stessi e aprirsi all’amore. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Il reboot di Netflix “La casa nella prateria” si salva dalla noia perché tifa per gli indiani La mappa dei desideri: la trama della serie tv da oggi 17 luglio in streaming su Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si tratta di "La mappa dei desideri" tratta dall'omonimo best-seller di Alice Kellen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to see street view in google maps in android (Latest Update)

Notizie e thread social correlati

Fuga per il ponte del 2 giugno: autostrade liguri (quasi) libere dai cantieri. La mappa tratta per trattaDa venerdì 29 maggio nel primo pomeriggio partirà il piano di smontaggio dei cantieri autostradali in Liguria, in vista del ponte del 2 giugno.

Non è un paese per single: su Prime Video dall’8 maggio il film con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo tratta dal best seller di Felicia KingsleyDal 8 maggio su Prime Video sarà disponibile il film tratto dal best seller di Felicia Kingsley, con protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.

Temi più discussi: Estate al femminile: un percorso tra le autrici da leggere nelle vacanze; Lucky con Anya Taylor-Joy (La Regina degli Scacchi) e Apples Never Fall: le serie tv da vedere questa settimana; TV. La finale di Musicultura 2026; Novità in libreria: La mappa dei desideri di Alice Kellen.

Protagonista la giovane promessa del cinema spagnolo Alícia FalcóDa quando Lucy (Georgina Amorós) è morta, la vita della sorella minore Greta (Alícia Falcó) sembra essersi fermata. Fin da bambina infatti Greta è cresciuta con la convinzione di essere nata per salva ... iodonna.it

L'ultimo dono di una sorella: sbarca su Netflix l'emozionante La mappa dei desideriTratta dal libro di Alice Kellen che ha emozionato il mondo, La mappa dei desideri è la miniserie spagnola con cui Netflix arricchisce il proprio catalogo da oggi, venerdì 17 luglio. È la storia di Gr ... prealpina.it