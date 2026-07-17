La mappa dei desideri | il viaggio di Greta tra dolore e rinascita

La mappa dei desideri porta su Netflix uno dei romanzi più amati di Alice Kellen e costruisce la sua storia attorno a una perdita difficile da superare. Al centro c’è Greta, rimasta bloccata dopo la morte della sorella Lucy e costretta a rimettersi in cammino attraverso una serie di prove che la ragazza le ha lasciato. La miniserie parte quindi da un dolore familiare prima ancora che da una storia d’amore. Ed è proprio quando si concentra sul lutto, sul rapporto tra le due sorelle e sulla fatica di ricominciare che trova i suoi momenti migliori. Il romance con Will accompagna il percorso di Greta, ma segue strade molto più prevedibili. Un’eredità che costringe Greta a ricominciare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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