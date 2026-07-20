Una madre di un cantante con autismo ha dichiarato che il figlio le ha insegnato che la felicità può arrivare anche in modo inaspettato. Il cantante, noto come MagoS, ora si esibisce sui palchi portando la sua musica e la sua esperienza. In passato ha partecipato a un coro di un’associazione dedicata alle persone con disabilità, esibendosi di recente in pubblico. La madre ha condiviso che il percorso del figlio ha modificato la sua percezione della vita.

Oggi MagoS è un cantante che porta la sua musica e la sua storia sui palchi (ha anche fatto parte del coro dell’Anffas che si è esibito all’ultima edizione del festival di Sanremo), ma la sua storia è iniziata molto prima, quando sua madre Luisa Sordillo ha iniziato a sentire quel ragazzo cantare nella sua stanza e ha intuito che dietro quelle melodie c’era qualcosa di più di una semplice passione. Da Ali in tasca, il brano che ha segnato l’inizio del suo percorso, passando per Paronomasia e Con gli occhi dell’amore, fino a questo nuovo singolo, la musica è diventata il filo attraverso cui Simone ha costruito relazioni, conquistato spazi e mostrato una parte di sé che troppo spesso rischiava di rimanere nascosta dietro un’etichetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La mamma di MagoS, cantante con autismo: «Simone mi ha insegnato che la felicità non arriva sempre dalla strada che avevamo previsto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Catherine Louise Birmingham, «mamma del bosco» a Domenica In: «Sono cresciuta in una famiglia grandissima. Mia madre? Una guerriera, uno spirito libero con sei figlie femmine. Ci ha insegnato che essere fedeli a se stessi è importante per la felicità»Durante l'ultima puntata di Domenica In, è stata ospite Catherine Louise Birmingham, nota come la mamma della «famiglia nel bosco».

Catherine Louise Birmingham, «mamma nel bosco» a Domenica In: «Sono cresciuta in una famiglia grandissima. Mia madre? Una guerriera, uno spirito libero con sei figlie femmine. Ci ha insegnato che essere fedeli a se stessi è importante per la felicità»Durante l'ultima puntata di stagione di Domenica In, è stata ospite Catherine Louise Birmingham, conosciuta come la mamma della «famiglia nel bosco».