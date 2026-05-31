Catherine Louise Birmingham mamma del bosco a Domenica In | Sono cresciuta in una famiglia grandissima Mia madre? Una guerriera uno spirito libero con sei figlie femmine Ci ha insegnato che essere fedeli a se stessi è importante per la felicità

Da vanityfair.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'ultima puntata di Domenica In, è stata ospite Catherine Louise Birmingham, nota come la mamma della «famiglia nel bosco». Ha raccontato di essere cresciuta in una famiglia numerosa, con sei sorelle, e di aver avuto come madre una donna forte e libera, che le ha trasmesso l'importanza di essere fedeli a se stesse per trovare la felicità.

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«L'intervista di oggi è a una donna, una mamma e una moglie libera». Così Mara Venier accoglie in studio la donna presentandone il libro La mia verità, in uscita il 2 giugno nato dalla spinta di raccontare la sua storia e quello che ha vissuto. «Vista la situazione in cui mi trovo, sono arrivata in un punto in cui finalmente ho potuto parlare e dire la mia verità sul vivere a contatto con la natura, fuori dalla società», ha affermato Catherine che s'illumina quando Mara Venier le chiede di confidarle il momento più bello della sua vita. Per lei non ci sono dubbi: «Quando sono diventata madre». La conduttrice di Domenica In accenna al periodo invece drammatico che sta vivendo adesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Catherine Louise Birmingham, «mamma del bosco» a Domenica In: «Sono cresciuta in una famiglia grandissima. Mia madre? Una guerriera, uno spirito libero con sei figlie femmine. Ci ha insegnato che essere fedeli a se stessi è importante per la felicità»
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