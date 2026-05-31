Durante l'ultima puntata di stagione di Domenica In, è stata ospite Catherine Louise Birmingham, conosciuta come la mamma della «famiglia nel bosco». Ha raccontato di essere cresciuta in una famiglia numerosa, con sei sorelle, e di aver avuto come madre una donna forte e libera, che le ha trasmesso l'importanza di essere fedeli a se stesse per raggiungere la felicità.

«L'intervista di oggi è a una donna, una mamma e una moglie libera». Così Mara Venier accoglie in studio la donna presentandone il libro La mia verità, in uscita il 2 giugno nato dalla spinta di raccontare la sua storia e quello che ha vissuto. «Vista la situazione in cui mi trovo, sono arrivata in un punto in cui finalmente ho potuto parlare e dire la mia verità sul vivere a contatto con la natura, fuori dalla società», ha affermato Catherine che s'illumina quando Mara Venier le chiede di confidarle il momento più bello della sua vita. Per lei non ci sono dubbi: «Quando sono diventata madre». La conduttrice di Domenica In accenna al periodo invece drammatico che sta vivendo adesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Catherine Louise Birmingham, «mamma nel bosco» a Domenica In: «Sono cresciuta in una famiglia grandissima. Mia madre? Una guerriera, uno spirito libero con sei figlie femmine. Ci ha insegnato che essere fedeli a se stessi è importante per la felicità»

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Domenica In chiude la stagione con Catherine Louise Birmingham, la mamma della ‘famiglia nel bosco’Domenica In conclude la stagione con Catherine Louise Birmingham, madre della famiglia nel bosco, ospite dell’ultima puntata.

Argomenti più discussi: Domenica In, Mara Venier chiude con l'intervista alla mamma della famiglia nel bosco: gli ospiti dell'ultima puntata; Nell’ultima puntata stagionale di Domenica In tra gli ospiti Catherine Louise Birmingham, Enrico Brignano, Samurai Jay, Mietta e Gianluigi Lembo.

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