Selvaggia Lucarelli ha criticato i vip che hanno sostenuto Mario Roggero, definendoli incoerenti. La giornalista ha annunciato che a breve condurrà un programma su Rai1 dedicato alla vicenda. La sua presa di posizione si è concentrata sulla contrapposizione tra i sostenitori di Roggero e chi si è schierato contro di lui. Lucarelli ha lasciato intendere che approfondirà la questione in un nuovo spazio televisivo. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla data di messa in onda.

Selvaggia Lucarelli, di recente passata a Canale 5 dove si dividerà tra GF Vip e Isola dei Famosi, è un fiume in piena contro i vip che si sono schierati con Mario Roggero. Il caso del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione sta dividendo l’Italia e la politica con la Destra dalla parte di Roggero, con qualche distinguo e cautela in Forza Italia, e la Sinistra che non parteggia per il gioielliere che ha inseguito e ammazzato fuori dal negozio due rapinatori e ferito un terzo. Molti volti noti, tra gli altri Giulia Salemi, Andrea Cerioli, Giacomo Urtis, Roberto Alessi e Melissa Satta, si sono esposti pubblicamente per Roggero. In particolare la Satta ha commentato su X il fatto, scatenando l’immediata reazione di Selvaggia Lucarelli che ha a sua volta ha diviso i lettori. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - LA LUCARELLI DEMOLISCE I VIP PRO ROGGERO: “A BREVE UN PROGRAMMA SU RAI1”

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