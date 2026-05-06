Ascolti tv Montalbano su Rai1 supera il Gf Vip

Da webmagazine24.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 'Il Commissario Montalbano', in replica ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.952.000 spettatori e il 17,5% di share. Su Canale 5, il 'Grande Fratello Vip' ha prevalso invece per share (18,6%), registrando 2.218.000 spettatori e beneficiando di una messa in onda più lunga. Terzo posto per DiMartedì su La7, che ha registrato 1.536.000 spettatori e il 9,6% di share. Fuori dal podio troviamo 'Belve Crime' su Rai2 che ha interessato 1.062.000 spettatori (7,4% share) mentre 'FarWest' su Rai3 ha totalizzato 870.000 spettatori (5,9% share). Seguono: Italia 1 con 'Le Iene presentano: Inside' (756.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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