Su Rai1 è previsto un nuovo programma tutto suo con Sal Da Vinci. La notizia è stata diffusa da fonti televisive, senza conferme ufficiali. Nel 2026, il cantante ha partecipato a diversi eventi internazionali e ha continuato a lavorare sulla propria musica. La produzione del programma non ha ancora annunciato dettagli sulla data di messa in onda o sul formato. La notizia circola come indiscrezione nel settore televisivo.

Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente positivo per Sal Da Vinci, protagonista di un percorso artistico che tra musica e grandi eventi internazionali lo ha riportato al centro della scena. Dopo i recenti successi, per il cantante napoletano si aprirebbero ora nuove prospettive anche in televisione, con un possibile approdo stabile su Rai1. L’indiscrezione: un varietà tutto suo. Secondo quanto riportato da AffariItaliani.it, la Rai starebbe valutando l’idea di affidare a Sal Da Vinci uno show in prima serata sull’ammiraglia. Non si tratterebbe di un semplice concerto televisivo, ma di un vero e proprio varietà musicale, con l’artista nel ruolo di padrone di casa. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Sal Da Vinci, indiscrezione TV: programma tutto suo su Rai1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sal Da Vinci, la prima apparizione in tv a 13 anni all'Ambrogino d'oro - La volta buona 18/03/2026

Notizie e thread social correlati

Sal Da Vinci lascia il programma tv: scelta dolorosa ma obbligataSal Da Vinci ha deciso di lasciare il programma televisivo in cui era protagonista.

Ascolti Tv 14 marzo 2026: Sanremo Top batte il concerto di Sal Da Vinci, Scotti vince su Affari TuoiIl 14 marzo 2026, la seconda serata di Sanremo Top ha superato il concerto di Sal Da Vinci trasmesso su Canale 5, intitolato \

Temi più discussi: Sanremo 2027, spunta la serata Eurovision: ipotesi doppio vincitore al Festival; Sanremo 2027 con due vincitori e una serata Eurovision: l’indiscrezione; Sanremo 2027, la rivoluzione segreta: due vincitori, Eurovision ribaltato e De Martino blindato. L'indiscrezione bomba; Sal Da Vinci canta Poesia a Striscia.

Sal Da Vinci, il nuovo album dopo Sanremo è l'azzardo di chi ha smesso di sperare: troppa la paura del flop. La recensione di Per sempre sìSal Da Vinci chiude il cerchio di Sanremo 2026 con la pubblicazione del nuovo album Per sempre sì: una mossa furba per evitare un flop clamoroso ... libero.it

Perché Sal Da Vinci piace così tantoChi pensava che Sal Da Vinci sarebbe stato un fenomeno passeggero, un amore di primavera che si sarebbe sciolto con il caldo e l’estate, deve ricredersi: il Nostro è destinato a restare e, soprattutto ... today.it