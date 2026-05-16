Tasse giù con il governo Meloni Tutti i tagli a favore di famiglie imprese e ceto medio E la sinistra farfuglia

Negli ultimi tre anni, il governo guidato da Meloni ha adottato diverse misure volte a ridurre le tasse, con interventi che coinvolgono famiglie, imprese e il ceto medio. Questi tagli fiscali sono stati tra i più sostanziosi degli ultimi vent’anni e hanno caratterizzato l’azione dell’esecutivo, che ha puntato a modificare il quadro fiscale del paese. La sinistra ha risposto criticando le scelte del governo, ma senza proporre alternative chiare.

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