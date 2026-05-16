Tasse giù con il governo Meloni Tutti i tagli a favore di famiglie imprese e ceto medio E la sinistra farfuglia
Negli ultimi tre anni, il governo guidato da Meloni ha adottato diverse misure volte a ridurre le tasse, con interventi che coinvolgono famiglie, imprese e il ceto medio. Questi tagli fiscali sono stati tra i più sostanziosi degli ultimi vent’anni e hanno caratterizzato l’azione dell’esecutivo, che ha puntato a modificare il quadro fiscale del paese. La sinistra ha risposto criticando le scelte del governo, ma senza proporre alternative chiare.
Tasse giù con il governo Meloni. In questi tre anni l’esecutivo ha messo in campo interventi determinanti, i più significative degli ultimi vent’anni. Provvedimenti che hanno avuto ricadute concrete sul reddito dei lavoratori e delle imprese, rendendo più equo il sistema fiscale. Fin dall’inizio della legislatura, contrassegnato da un’inflazione altissima, sono stati introdotti aiuti mirati a sostegno dei redditi, soprattutto per i lavoratori dipendenti e per chi ha redditi medio-bassi. Tasse ridotte con il governo Meloni per imprese e ceto medio. Tante le misure, gli incentivi e i tagli fiscali adottati dal governo, con buona pace del racconto delle opposizioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Bignami ESPLODE: Giù le Mani dalle DIVISE! (Aula in DELIRIO)
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Caro carburante, Fusignani (PrI): "Famiglie e imprese allo stremo. Meloni abbandoni la propaganda e tagli le accise"
“Mentre il Medio Oriente brucia Meloni non riesce a scontentare Trump. Quando si preoccuperà per famiglie e imprese?”: l’affondo di Conte“Netanyahu continua i bombardamenti in Iran e anche il Pentagono dice che inizia la fase più dura.
Pescia: DUE PAROLE CON IL MITICOOOO BANDOLLA A PIETRABUONA .. TASSE E CITTADINI TARTASSATI !!! PERSI I SOLDI DEL PONTE DEL MARCHI?? PAGATA PENALE PER MUSEO CIVICO DI 250 MILA EURO ?? LE STRADE PERICOLOSE !! MON facebook
La sinistra perde il pelo, ma non il vizio. E appena si inizia a fare i conti con il programma da mettere giù per provare a creare un’alternativa alla destra, rispunta come una rondine a primavera la tassa patrimoniale. x.com
Gattinoni tassa il Politecnico, Piazza (Lega): Giù le mani dalle eccellenzeIl capolista della Lega attacca la scelta di applicare l'IMU al campus del Poli e al CNR: Un messaggio sbagliato a chi investe sul territorio ... leccotoday.it
Elettricità, giù le tasse nel piano Ue anti-crisi. Copertura extra sul caro benzina e fertilizzantiUn taglio alle tasse sull'elettricità. Così l'Europa è pronta a fare la sua mossa, al momento, per mettere una toppa (la prima), all'impatto della crisi energetica sull'economia del Vecchio continente ... ilgazzettino.it