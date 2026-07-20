Piccoli cuori nerazzurri crescono, e con loro anche la passione con cui vengono seguite le sorti dello Sporting Club. Ai "dolori" arrecati dai risultati dei beniamini con la casacca del Pisa sulle spalle, si aggiunge anche la presa di consapevolezza della difficoltà a far quadrare l’amore per la propria squadra con le finanze. Tutti temi che il giovane Gabriele, tifoso di 11 anni, ha raccolto nella lettera indirizzata al presidente Giuseppe Corrado: "Qualche anno fa mio babbo ha iniziato a portarmi allo stadio con lui. È diventato il nostro momento speciale: ogni partita era una festa, anche quando il Pisa perdeva. Nella stagione 20242025, quando eravamo in Serie B, mi ha fatto il mio primo abbonamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La lettera di Gabriele, 11 anni, a Corrado. "L’abbonamento under 14 è caro. Presidente, per favore, ci ripensi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una via intitolata a Sergio Ramelli? La lettera al sindaco: "Ci ripensi"In consiglio comunale è stata approvata la proposta di intitolare una strada a Sergio Ramelli.

Ragazzino di 11 anni lasciato a piedi dal bus perché ha dimenticato l’abbonamento: “Ma non mi riconosce?”Un ragazzino di 11 anni è stato lasciato a piedi da un autobus dopo aver dimenticato l’abbonamento.

Argomenti più discussi: Presidente Corrado ci ripensi: noi piccoli tifosi vogliamo seguire il Pisa all'Arena; L’ARTILLO DE L’ARMADILLO / LA LETTERA AD ABODI PER IL TARDINI DER FUTURO; Kilowatt: Troppi cavilli, così chiude la cultura; Caso di Alice, l'appello alla premier Meloni della madre del 12enne morto in piscina a Pennabilli: Quante altre giovani vite dobbiamo sacrificare prima che lo Stato intervenga?.

La lettera di Gabriele, 11 anni, a Corrado. L’abbonamento under 14 è caro. Presidente, per favore, ci ripensiPiccoli cuori nerazzurri crescono, e con loro anche la passione con cui vengono seguite le sorti dello Sporting Club. sport.quotidiano.net