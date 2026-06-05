Un ragazzino di 11 anni è stato lasciato a piedi da un autobus dopo aver dimenticato l’abbonamento. Il conducente non ha consentito la salita, nonostante il ragazzo abbia chiesto se fosse riconosciuto. L’episodio si è verificato oggi in città. Non ci sono state reazioni ufficiali o interventi immediati delle autorità. La famiglia del minore ha segnalato l’accaduto.

Torino, 5 giugno 2026 - Ci risiamo, un altro ragazzino lasciato a piedi da un bus, questa volta per aver dimenticato l’abbonamento. Il giovane, di 11 anni, c’è anche rimasto male, visto che prende regolarmente quel bus e il conducente ha una faccia familiare: "Ma non mi riconosce? Mi ha già visto altre volte", ha replicato il ragazzino all’uomo che in maniera fredda gli aveva intimato: "Senza biglietto non puoi salire". Il ragazzo frequenta la prima media a Luserna San Giovanni, e quando ieri, racconta La Stampa. Ieri all’apertura delle porte del bus di linea, mentre stava salendo per tornare a casa a Torre Pellice, si era accorto che gli mancava qualcosa: "Mi scusi, ma questa mattina mi sono scordato di prendere l'abbonamento, sono uscito di corsa", ha detto lo studente all'autista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ragazzino di 11 anni lasciato a piedi dal bus perché ha dimenticato l’abbonamento: “Ma non mi riconosce?”

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Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus al buio e con temperatura sotto zero

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