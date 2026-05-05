Una via intitolata a Sergio Ramelli? La lettera al sindaco | Ci ripensi

In consiglio comunale è stata approvata la proposta di intitolare una strada a Sergio Ramelli. Un ex dirigente scolastico, già candidato e consigliere comunale, ha scritto una lettera al sindaco chiedendo di riconsiderare questa decisione. La richiesta arriva nel momento in cui si discute ufficialmente della denominazione di una via dedicata al giovane. La questione ha suscitato reazioni tra i consiglieri presenti in aula.

In consiglio arriva la decisione di intitolare una via a Sergio Ramelli: l’ex preside Marco Parma ex Movimento 5 Stelle che è stato candidato e consigliere comunale scrive una lettera al sindaco chiedendo di ripensarci. "Le scrive l’ex dirigente scolastico dell’Istituto Superiore "Italo Calvino" e per dieci anni insegnante presso la Scuola Media "Curiel". Ho saputo che la maggioranza che La sostiene ha presentato una mozione in consiglio comunale, "per l’intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli", di cui è recente l’anniversario della morte: prematura, tragica, ingiusta, maturata nel clima di violenza di quegli anni, che tutti i miei coetanei ricordano molto bene.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una via intitolata a Sergio Ramelli? La lettera al sindaco: "Ci ripensi" Notizie correlate Area verde intitolata a Sergio Ramelli, studente ucciso dall’odio politicoFerrara ha intitolato un'area verde alla memoria di Sergio Ramelli, studente milanese vittima della violenza politica negli Anni di Piombo, a 50 anni... Le commemorazioni di Sergio Ramelli a Milano con il sindaco Giuseppe Sala – FOTONel 51esimo anniversario dalla morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia, a Milano le... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Una via intitolata a Sergio Ramelli? La lettera al sindaco: Ci ripensi; Il Piazzale antistante alle piscine Coopernuoto sarà intitolata a Sergio Ramelli; Piazzale intitolato a Ramelli: Violenza mai giustificata; Cagliari, commemorazione Ramelli e contro-corteo: clima incandescente. Una via intitolata a Sergio Ramelli? La lettera al sindaco: Ci ripensiRozzano, l’ex preside Parma: Luoghi per le vittime di violenza politica? Così si assume una posizione di parte. Pozzoli (FdI): Se ancora oggi si contesta il ricordo, allora la storia a qualcuno non ... ilgiorno.it FdI Imperia propone: Una via per Sergio RamelliIn occasione della ricorrenza odierna del 51° anniversario della morte di Sergio Ramelli, nei prossimi giorni presenteremo, tramite il nostro consigliere comunale Alessandro Casano, richiesta affinch ... rivieratime.news Disponibile sul sito di Ramelli la pagina dell'inaugurazione del Giardino Sergio Ramelli a Fiumicino. - facebook.com facebook Come ogni anno, dietro il pretesto della commemorazione per Sergio Ramelli, e con le coperture politiche di Fratelli d’Italia, una manifestazione chiaramente neofascista raduna il peggio dell’estrema destra lombarda – e non solo – sfilando impunemente per l x.com