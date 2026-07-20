Legge elettorale in Senato nuovo voto per le preferenze | il video di Vannacci per Meloni

La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti, confermando la compattezza della maggioranza dopo lo strappo sulle preferenze. In Senato, si prevede un nuovo voto sul sistema di preferenze. Nel frattempo, un video di un ufficiale dell’esercito è stato diffuso a sostegno del governo. La legge elettorale modifica le modalità di scelta dei candidati, ma non sono stati ancora definiti i dettagli sul voto in Senato.

La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, che raccontano una compattezza della maggioranza ritrovata dopo lo strappo delle preferenze. Ora si va al passaggio in Senato, dove si attendono possibili saldature tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci, come per esempio ripresentare l’emendamento sulle preferenze. La riforma della legge elettorale è arrivata al Senato e potrebbe essere “incardinata” già all’inizio di questa settimana. Vannacci, di conseguenza, non sta perdendo tempo nel promuoversi e promuovere le preferenze, porgendo la mano a Fratelli d’Italia, che continua a calare nei sondaggi. C’è poi il tema del... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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LEGGE ELETTORALE: IL NUOVO VOTO DEI FUORISEDE

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