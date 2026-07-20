La Lazio sta considerando di ingaggiare Musah e sta valutando una proposta di prestito con obbligo condizionale. La notizia è stata diffusa da un sito specializzato in calciomercato e risale a questa mattina. La trattativa coinvolge un possibile accordo che potrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sulle condizioni necessarie perché si concretizzi l’obbligo.

2026-07-20 11:49:00 Notizia caldissima di calciomercato. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il centrocampo è una priorità per la Lazio, e Yunus Musah è l’ultimo nome preso in considerazione. Il centrocampista statunitense è tornato al Milan dopo il prestito all’Atalanta ed è alla ricerca di un nuovo club. La sua versatilità tattica ne fa un profilo adatto ai biancocelesti, e non è da escludere che il suo nome compaia anche nelle trattative tra Lazio e Milan in occasione della trattativa per Mario Gila. La Lazio valuta la formula del prestito A Formello, però, l’affare verrebbe valutato solo a determinate condizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - La Lazio valuta la mossa di Musah mentre emerge un contratto di prestito con obbligo condizionale

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