La Juve avanza per Kolo Muani | 35 milioni in prestito con obbligo di riscatto

Da sport.quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha offerto 35 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto per l’attaccante. La trattativa con il Paris Saint-Germain si è intensificata nelle ultime ore e si aspetta una risposta nei prossimi giorni. La società bianconera ha accelerato i contatti per definire l’accordo. La trattativa tra le due parti prosegue con ottimismo, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

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Torino, 5 luglio 2026 - La Juventus tenta l’accelerazione definitiva per Randal Kolo Muani. Dopo giorni di contatti continui con il Paris Saint-Germain, la trattativa ha registrato un'importante evoluzione e cresce la fiducia sulla possibilità di arrivare a un accordo nel giro di pochi giorni. I dialoghi tra i due club proseguono e il clima viene descritto come nuovamente positivo, con la sensazione che le parti siano ormai entrate nella fase decisiva dell'operazione. Un anno fa Juve e Psg non trovarono l’accordo, e il rapporto ne risentì, ma oggi con Giovanni Carnevali al posto di Damien Comolli c’è stata una ripresa significativa.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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JUVE, BLITZ PER KOLO MUANI! OFFERTA DA 35 MILIONI AL PSG

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