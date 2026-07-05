La Juventus ha offerto 35 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto per l’attaccante. La trattativa con il Paris Saint-Germain si è intensificata nelle ultime ore e si aspetta una risposta nei prossimi giorni. La società bianconera ha accelerato i contatti per definire l’accordo. La trattativa tra le due parti prosegue con ottimismo, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Torino, 5 luglio 2026 - La Juventus tenta l’accelerazione definitiva per Randal Kolo Muani. Dopo giorni di contatti continui con il Paris Saint-Germain, la trattativa ha registrato un'importante evoluzione e cresce la fiducia sulla possibilità di arrivare a un accordo nel giro di pochi giorni. I dialoghi tra i due club proseguono e il clima viene descritto come nuovamente positivo, con la sensazione che le parti siano ormai entrate nella fase decisiva dell'operazione. Un anno fa Juve e Psg non trovarono l’accordo, e il rapporto ne risentì, ma oggi con Giovanni Carnevali al posto di Damien Comolli c’è stata una ripresa significativa.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Juve avanza per Kolo Muani: 35 milioni in prestito con obbligo di riscatto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVE, BLITZ PER KOLO MUANI! OFFERTA DA 35 MILIONI AL PSG

Notizie e thread social correlati

CdS – Juve riecco Kolo Muani: quanto chiede il Psg dopo l’anno di prestito al Tottenham. E Lewandowski…La Juventus ha ripreso i contatti con l'agente di Robert Lewandowski, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

CdS – Mercato Juve, la priorità è l’attacco: per Kolo Muani il Psg chiede 40 milioniIl Paris Saint Germain chiede 40 milioni di euro per la cessione di Kolo Muani, preferendo una vendita a titolo definitivo.

Temi più discussi: Conceiçao vince il derby mondiale contro Vlasic: il Portogallo avanza agli ottavi; Calciomercato, Como pronto al ritorno di Nico Paz, Juventus e Milan seguono le piste PSG; Romano – La Juventus non molla Kolo Muani: trattativa aperta con il PSG, ecco tutti i dettagli; La rassegna – La Juventus chiude Ekhator e lavora per Kolo Muani: speciale mercato.

Fabrizio Romano: #KoloMuani, trattativa avanzata lato giocatore e la #Juve prepara l’assalto con il PSG x.com

La Juve avanza per Kolo Muani: 35 milioni in prestito con obbligo di riscattoCarnevali compie passi avanti con il Psg per l'attaccante francese: Randal Kolo Muani vuole tornare e la Vecchia Signora è all'opera per un prestito con obbligo di riscatto al 2027 ... sport.quotidiano.net

Kolo Muani alla Juventus, accordo totale: il Psg alza il muro, perché c’entra Gonçalo RamosLa Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani: c'è l'accordo con il giocatore, ma resta la distanza con il PSG sulla valutazione del cartellino. sport.virgilio.it