La Juventus è al lavoro per presentare una nuova offerta all’Aston Villa | il club bianconero non intende mollare la trattativa per il Dibu
La Juventus sta preparando una nuova proposta per acquistare il portiere argentino dall'Aston Villa. La trattativa tra le due squadre è in fase avanzata, con il club italiano determinato a continuare il negoziato per il giocatore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le discussioni proseguono tra le parti coinvolte. La trattativa si concentra sull'accordo economico e sui dettagli del trasferimento.
di Luca Fiore La trattativa tra Juventus e Aston Villa per il Dibu Martinez entra nel vivo con il club bianconero pronto a rilanciare per il portiere argentino. La Juventus sta concentrando i propri sforzi sul mercato per assicurarsi un nuovo portiere titolare. L’obiettivo principale per la retroguardia è Emiliano Martinez. La dirigenza intende blindare la porta con un innesto in grado di garantire assoluta affidabilità e grande carisma sul campo per i prossimi anni. I contatti con l’entourage del sudamericano procedono ormai da diverso tempo, ma la vera difficoltà dell’intera operazione è rappresentata dalle elevate pretese avanzate dall’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Gazzetta - #Juventus: #Martinez, è rottura con l' #AstonVilla. Il Dibu spinge per Torino ed è pronto al braccio di ferro con i Villans x.com
SITUAZIONE ??? Se la Juve non è andata a prendere Vicario dopo le dichiarazioni del Ds Aston Villa ci sarà un perché. Vi diciamo noi il perché Il Dibu Ancora impegnato nel mondiale non parla, ha un accordo fatto con la Juventus da 1 mese, in più ha u facebook
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