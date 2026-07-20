La Juventus sta preparando una nuova proposta per acquistare il portiere argentino dall'Aston Villa. La trattativa tra le due squadre è in fase avanzata, con il club italiano determinato a continuare il negoziato per il giocatore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le discussioni proseguono tra le parti coinvolte. La trattativa si concentra sull'accordo economico e sui dettagli del trasferimento.

di Luca Fiore La trattativa tra Juventus e Aston Villa per il Dibu Martinez entra nel vivo con il club bianconero pronto a rilanciare per il portiere argentino. La Juventus sta concentrando i propri sforzi sul mercato per assicurarsi un nuovo portiere titolare. L’obiettivo principale per la retroguardia è Emiliano Martinez. La dirigenza intende blindare la porta con un innesto in grado di garantire assoluta affidabilità e grande carisma sul campo per i prossimi anni. I contatti con l’entourage del sudamericano procedono ormai da diverso tempo, ma la vera difficoltà dell’intera operazione è rappresentata dalle elevate pretese avanzate dall’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - La Juventus è al lavoro per presentare una nuova offerta all’Aston Villa: il club bianconero non intende mollare la trattativa per il Dibu

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