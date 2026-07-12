Dibu Martinez alla Juventus | spunta un’altra problematica nella trattativa con l’Aston Villa

La trattativa tra la club e l’Aston Villa per il trasferimento del portiere argentino si complica a causa di una distanza economica tra l’offerta della Juventus e le richieste del club inglese. La trattativa procede a rilento e si aggiunge una nuova problematica alla già difficile operazione.

. Si complica ulteriormente la corsa all’argentino. Si aggiunge una problematica nella caccia al “ Dibu” Martinez da parte della Juventus. La trattativa per l’acquisto già procede a rilento a causa di una netta distanza economica emersa tra la proposta presentata dal club bianconero e le richieste avanzate per il cartellino. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Le cifre dell’operazione evidenziano un distacco significativo: Il muro dell’Aston Villa e l’irruzione del Psg per Suzuki. Gli inglesi fanno muro e non intendono abbassare la propria valutazione. Questa posizione di totale chiusura da parte dell’Aston Villa è motivata anche da una dinamica di mercato parallela che disturba i loro piani di sostituzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Ultimissime Mercato: Dabu Martinez, Spunta il piano B.Attacco rispunta Vahovic

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