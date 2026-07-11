La Juventus ha avviato trattative con l’Aston Villa per acquistare il portiere Emiliano “Dibu” Martinez, dopo il Mondiale. La società ha deciso di intervenire nella rosa dei portieri e punta sull’estremo difensore argentino. I contatti commerciali sono stati aperti ufficialmente, ma non sono stati comunicati dettagli sulla distanza tra le due squadre. La trattativa è in fase iniziale e si attende un possibile sblocco dell’affare.

. Si proverà a sbloccare l’affare dopo il Mondiale. La Juventus ha rotto gli indugi per ridisegnare le gerarchie della propria porta e ha individuato l’obiettivo primario nell’esperto e carismatico Emiliano “Dibu” Martinez, avviando ufficialmente i contatti commerciali con l’ Aston Villa. A Birmingham, tuttavia, l’atmosfera attorno al tavolo negoziale è tutt’altro che accomodante: i vertici del club inglese hanno alzato una vera e propria barricata, chiarendo fin da subito che non verrà concesso alcun tipo di sconto sulla cessione del proprio fuoriclasse. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Le cifre del compromesso: offerta e richiesta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dibu Martinez-Juve: qual è l’attuale distanza tra il club bianconero e l’Aston Villa

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EP 49| VICARIO ALLA JUVENTUS: SAREBBE DAVVERO L'UOMO GIUSTO TUTTA LA VERITÀ SUL MERCATO PORTIERI

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Poi vorrei capire su quali criteri Dibu Martinez è annoverato nei top portieri, ma soprattutto perché passa da leader. #Juventus PS. Non rispondete come i ritardati e tieniti DiGregorio perché va comprato un portiere ma non pensionare un 35enne a 5 6 milioni x.com

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