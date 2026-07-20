La Green Way sulla Padana avanza Primo lotto completo entro l’anno

Notizia in breve

La Green Way sulla Padana Superiore procede con il primo lotto che dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno. Il progetto prevede un corridoio verde lungo e largo, pensato per ridurre l’impatto del traffico sulla strada principale e promuovere la mobilità sostenibile tra le aree di Milano e la Martesana. I lavori sono in corso e si concentrano sulla realizzazione di tratti verdi e piste ciclabili lungo il percorso.