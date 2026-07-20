La Green Way sulla Padana avanza Primo lotto completo entro l’anno
La Green Way sulla Padana Superiore procede con il primo lotto che dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno. Il progetto prevede un corridoio verde lungo e largo, pensato per ridurre l’impatto del traffico sulla strada principale e promuovere la mobilità sostenibile tra le aree di Milano e la Martesana. I lavori sono in corso e si concentrano sulla realizzazione di tratti verdi e piste ciclabili lungo il percorso.
Un corridoio verde per ridurre l’impatto del traffico sulla Padana Superiore e incentivare la mobilità sostenibile tra Milano e la Martesana. Procedono i lavori del primo lotto della Green Way, a Vimodrone, il progetto destinato a trasformare uno degli assi viari più trafficati dell’hinterland in un’infrastruttura capace di coniugare ambiente, piste ciclabili e nuovi spazi verdi. Il cantiere andrà avanti tutta l’estate. Tra le opere in itinere c’è il passaggio pedonale protetto, realizzato in collaborazione con l’ Università Vita-Salute San Raffaele, che collegherà il campus dell’ateneo con lo studentato di Cascina Cassinella, rendendo più sicuri gli spostamenti di iscritti e residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Avanzano i lavori del primo lotto della Green Way: una sorta di autostrada verde lungo la Padana Superiore, progettata per contribuire all’assorbimento delle emissioni prodotte dal traffico su una delle arterie più congestionate che collegano l’hinterland a Mil facebook
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