Blue Origin sfida SpaceX | il lander rivale di Starship sulla Luna entro l'anno
Blue Origin si prepara a lanciare entro quest'anno il suo lander lunare Blue Moon, concorrente diretto del veicolo Starship nel programma Artemis della NASA. La società statunitense ha annunciato l’obiettivo di portare il veicolo sulla Luna entro la fine dell’anno, nel quadro di un progetto che coinvolge anche altri attori del settore spaziale. La missione mira a contribuire alle attività di esplorazione lunare previste nei prossimi mesi.
Blue Origin punta al lancio entro l’anno del suo Blue Moon, il lander lunare che compete con Starship nel programma Artemis della NASA. L’azienda di Jeff Bezos ha superato un test cruciale con il primo modulo di allunaggio “Endurance” ed è ora al lavoro sugli ultimi test pre-lancio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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