È stato annunciato che la biblioteca, chiusa da tempo, riaprirà entro un anno. La struttura era stata chiusa per lavori di ristrutturazione e si trova nella sede storica della città. La decisione segue mesi di attesa e riguarda una collezione libraria di proprietà di un nobile del Seicento, che nel suo testamento aveva lasciato la volontà di mettere a disposizione del pubblico la propria raccolta. La riapertura porterà nuovamente accesso alle opere conservate nella sede.

Il Marchese Luciano Benincasa, nella seconda metà ‘600, signore di Ancona, era avvezzo alla cultura e nel suo testamento inserì la volontà di aprire la sua casa e disporre la piena disponibilità della sua raccolta libraria a favore del pubblico. Una targa all’interno di Palazzo Ferretti ricorda questa figura mecenatesca e le fasi travagliate del novecento coi bombardamenti e le distruzioni. È con questo spirito che la città, più di tre secoli e mezzo dopo il testamento di Benincasa torna risplendere grazie al recupero della sua biblioteca. Chiusa e abbandonata a lungo, c’è voluto il perfetto lavori di squadra tra la precedente e l’attuale giunta comunale per ammirarla in tutti i suoi quasi 4mila metri quadrati divi nei 7 piani globali di Palazzo Ferretti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Straordinaria Benincasa. Luci sulla biblioteca: finalmente è terminata: "Riaprirà entro un anno"

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