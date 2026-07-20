La procura ha aperto un fascicolo in merito a una dichiarazione che suggerisce come una grazia possa legittimare la vendetta privata sotto il pretesto della sicurezza. La frase è stata pubblicamente attribuita a un esponente politico e ha suscitato reazioni di condanna. La vicenda riguarda un dibattito sulla legittimità di azioni private in nome della tutela personale, senza coinvolgere direttamente procedimenti giudiziari o decisioni ufficiali. La posizione ufficiale delle autorità non è ancora stata espressa.

Nel 1971 uno dei grandi registi «fascistoidi» del cinema americano (secondo la critica militante), Sam Peckinpah (autore di film epocali come “Il mucchio selvaggio” e “L’ultimo buscadero”), girava “Cane di paglia” con protagonista Dustin Hoffman nel ruolo di un mite professore americano che, nella pacifica provincia della Cornovaglia inglese, dove si è ritirato a studiare con la moglie, deve subire le angherie di alcuni giovani bulli locali. Il professor Sumner subisce di tutto, compreso lo stupro della moglie, di cui finge di non accorgersi. Il giorno in cui da lui si rifugia un giovane disabile accusato di analoga violenza su una giovane del paese, il professor Sumner reagisce come «un cane da pagliaio» (vero e corretto titolo), invaso nel suo territorio, e come un riparatore dei torti dei più deboli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La grazia a Mario Roggero legittimerebbe la vendetta privata in nome della sicurezza

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Mario Roggero condannato: legittima difesa o vendetta

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