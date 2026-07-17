Mario Roggero Anm | La legge prevede la legittima difesa non la vendetta privata

Da imolaoggi.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante dell’Associazione Nazionale Magistrati ha affermato che la legge italiana riconosce la legittima difesa, ma non consente vendette private. Ha inoltre sottolineato che, al di là di un caso specifico, le aggressioni e le violenze contro commercianti o cittadini sono questioni che riguardano la prevenzione dei reati e il controllo del territorio. La dichiarazione si riferisce a una distinzione tra tutela legale e azioni di vendetta.

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“Al di là dello specifico caso giudiziario di Mario Roggero, ovviamente non si può sottovalutare il tema delle aggressioni e delle violenze a danno di commercianti o in abitazioni di privati cittadini, ma questo semmai attiene al profilo della prevenzione dei reati e del controllo del territorio. Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. Dire il contrario significa minare le fondamenta dello Stato di diritto e questo chi rappresenta le istituzioni dovrebbe saperlo bene”. A dirlo è il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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