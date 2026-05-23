Inaugurato Spazio Popolare | prende forma dal basso la casa comune del Partito Popolare Europeo italiano

Notizia in breve

Questa mattina a Fabriano è stato inaugurato “Spazio Popolare”, un nuovo punto di incontro politico promosso dal Partito Popolare Europeo. L’evento ha visto una partecipazione significativa di cittadini e rappresentanti locali. La sede si trova in Corso della Repubblica 13 e rappresenta un punto di riferimento per le attività e le iniziative del partito nel territorio. L’apertura si inserisce in un progetto di coinvolgimento diretto della comunità nel percorso politico del partito.