Inaugurato Spazio Popolare | prende forma dal basso la casa comune del Partito Popolare Europeo italiano
Questa mattina a Fabriano è stato inaugurato “Spazio Popolare”, un nuovo punto di incontro politico promosso dal Partito Popolare Europeo. L’evento ha visto una partecipazione significativa di cittadini e rappresentanti locali. La sede si trova in Corso della Repubblica 13 e rappresenta un punto di riferimento per le attività e le iniziative del partito nel territorio. L’apertura si inserisce in un progetto di coinvolgimento diretto della comunità nel percorso politico del partito.
FABRIANO – Grande partecipazione ed entusiasmo questa mattina a Fabriano per l’inaugurazione di “Spazio Popolare”, la nuova iniziativa politica promossa in Corso della Repubblica 13 sotto il simbolo del Partito Popolare Europeo. Il progetto rappresenta la prima esperienza concreta di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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