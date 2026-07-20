Una squadra di ginnaste ha partecipato per la prima volta all’Eurogym 2026 a Pistoia. La Gymnaestrada ha trascorso una settimana dedicata a gare, allenamenti e incontri, condividendo momenti di competizione e collaborazione. L’esperienza si è conclusa con un’esibizione collettiva, lasciando alle ginnaste ricordi di emozioni intense e di un percorso di crescita personale e sportiva.

Arezzo, 20 luglio 2026 – . Prima partecipazione alla manifestazione per il gruppo Gymnaestrada, che ha vissuto un’intera settimana di sport, condivisione e crescita Una settimana intensa, ricca di emozioni e destinata a rimanere nel cuore delle partecipanti. La Ginnastica Falciai ha preso parte per la prima volta all’ Eurogym 2026 di Pistoia, vivendo una nuova esperienza sportiva e formativa insieme a gruppi e atleti provenienti da diverse realtà. A rappresentare la società aretina sono state le ginnaste del gruppo Gymnaestrada Viola Pietrini, Morgana Papi, Sofia Marchetti, Sofia Innocenti, Emma Gavagni, Virginia Formelli, Maria Vittoria Duchi, Teresa Pino, Anna Portolani e Maddalena Carboni, accompagnate dalla tecnica Chiara Papini e dalla tecnica-ginnasta Rachele Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La Ginnastica Falciai all’Eurogym 2026 di Pistoia

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