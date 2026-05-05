Eurogym 2026 Pistoia apre la biglietteria | la Ginnastica per Tutti porta l’Europa in Toscana

A Pistoia, la biglietteria di Eurogym 2026 è stata inaugurata, segnando l’inizio della vendita dei biglietti per l’evento che si svolgerà dall’8 luglio al 7 luglio 2026. L’evento riunirà atleti e appassionati provenienti da vari paesi europei, con la Ginnastica per Tutti come protagonista principale. La manifestazione si terrà in varie strutture della città, coinvolgendo diverse discipline e attività sportive legate alla ginnastica.

Pistoia si prepara a diventare il cuore europeo della Ginnastica per Tutti. Dall’8 al 7 luglio 2026, la città toscana ospiterà Eurogym 2026, il grande festival continentale dedicato alla GpT, con migliaia di atleti, tecnici e appassionati pronti a vincere dieci giorni di sport, spettacolo e condivisione. Intanto è stata aperta ufficialmente la vendita dei biglietti per assistere agli eventi principali della manifestazione. Il programma entrerà nel vivo al PalaCarrara, dove il 9 e il 10 luglio si svolgerà la Europea Gym for Life Challenge dedicata ai piccoli gruppi, con oltre 1,500 giovani atleti provenienti da tutta Europa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Pistoia: 400 manifesti per la nuova raccolta porta a portaLa città di Pistoia sta affrontando una profonda riorganizzazione della gestione dei rifiuti, segnata dal lancio di una massiccia campagna... Maria Vittoria Berti e Ginevra Bindi campionesse interregionali: la Ginnastica Falciai protagonista a PistoiaArezzo, 29 marzo 2026 – Maria Vittoria Berti e Ginevra Bindi campionesse interregionali: la Ginnastica Falciai protagonista a Pistoia. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Pistoia – L’Europa della GpT accende i motori e apre ufficialmente la biglietteria per Gym for Life Challenge ed Eurogym 2026; Un sopralluogo alle strutture prima dell’inizio dell’Eurogym - TVL; Eurogym 2026, Pistoia apre la biglietteria: la Ginnastica per Tutti porta l’Europa in Toscana. A 75 giorni dall'inizio dell'Eurogym 2026, una delegazione è giunta a Pistoia per una visita alle varie strutture che ospiteranno il festival con l'obiettivo di curare gli ultimi dettagli dell'evento. - facebook.com facebook