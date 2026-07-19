Liberarsi dai pregiudizi a passo di ginnastica | la Falciai debutta all’Eurogym
Una settimana di eventi sportivi e incontri si è conclusa con il debutto alla competizione Eurogym di una ginnasta. La manifestazione ha visto partecipanti impegnati in varie discipline, con momenti di confronto e spettacolo. La partecipante ha eseguito le sue esibizioni, portando a termine le prove senza incidenti. L’evento ha coinvolto numerosi atleti e pubblico, lasciando ricordi di competizioni e incontri tra diverse nazionalità.
Una settimana di sport, incontri ed emozioni, di quelle che alla fine lasciano nelle valigie molti più ricordi delle magliette utilizzate durante le esibizioni. La Ginnastica Falciai ha partecipato per la prima volta all’Eurogym 2026 di Pistoia, manifestazione che ha riunito gruppi e atleti provenienti da realtà diverse nel segno della ginnastica, della condivisione e della crescita personale. A rappresentare la società aretina sono state le ginnaste del gruppo Gymnaestrada Viola Pietrini, Morgana Papi, Sofia Marchetti, Sofia Innocenti, Emma Gavagni, Virginia Formelli, Maria Vittoria Duchi, Teresa Pino, Anna Portolani e Maddalena Carboni. Con loro la tecnica Chiara Papini e la tecnica-ginnasta Rachele Rossi, chiamate ad accompagnare il gruppo in un’esperienza nuova, intensa e inevitabilmente faticosa. 🔗 Leggi su Lortica.it
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