La Germania alle esercitazioni nucleari francesi | il grande gioco di Parigi sulla deterrenza atomica
In autunno, la Germania parteciperà per la prima volta alle esercitazioni nucleari francesi, segnando un passo importante nel coinvolgimento europeo sulla deterrenza atomica. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sulla sicurezza nucleare e sulla cooperazione tra i paesi dell’Unione. La partecipazione tedesca si inserisce in un quadro di rafforzamento delle capacità di difesa condivise, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle esercitazioni.
L’embrione di una deterrenza nucleare pienamente europea sta nascendo? Il fatto che in autunno la Germania parteciperà per la prima volta alle esercitazioni nucleari francesi Poker, come annunciato dal cancelliere Friedrich Merz durante il recente incontro col presidente Emmanuel Macron, pone un passo deciso nella direzione di una via continentale a nuove pratiche di sicurezza collettiva. Per ora Berlino parteciperà con forze convenzionali, ha ribadito Merz, ma è bene sottolineare che l’ambizione di Francia e Germania, ad oggi, è quella di costruire un’architettura di sicurezza credibile che unisca ogni dominio per far fronte alle mutate sfide dell’Europa e al deterioramento degli scenari globali. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Europes Nuclear Future: Rethinking Transatlantic Deterrence
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