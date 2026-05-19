Il ministero della Difesa russo ha comunicato l’avvio di esercitazioni nucleari di tre giorni, che coinvolgeranno migliaia di soldati in diverse regioni del Paese. Le esercitazioni si svolgono mentre il presidente del paese si trova in viaggio in Cina. La notizia è stata diffusa ufficialmente attraverso un comunicato, senza dettagli aggiuntivi sui partecipanti o le modalità delle manovre. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui motivi o sugli obiettivi delle esercitazioni in corso.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che l’esercito di Mosca inizierà tre giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il Paese. Nel frattempo il presidente Vladimir Putin si trova in visita in Cina. « Dal 19 al 21 maggio 2026, le forze armate della Federazione russa condurranno un’esercitazione sulla preparazione e l’uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione», ha dichiarato il Cremlino, aggiungendo che si praticheranno addestramenti congiunti e l’uso di armi nucleari dislocate sul territorio della Bielorussia. Coinvolti oltre 64 mila militari. All’esercitazione partecipano le forze missilistiche strategiche, le flotte del Nord e del Pacifico, il comando dell’aviazione a lungo raggio e parte delle forze dei distretti militari di Leningrado e Centrale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Russia avvia esercitazioni nucleari mentre Putin è in Cina

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La risposta di Putin sulla guerra nucleare

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