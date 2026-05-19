La Bielorussia ha annunciato l’inizio di esercitazioni militari con armi nucleari russe. Le esercitazioni sono state confermate dalle autorità locali e coinvolgono forze delle due nazioni. L’evento ha attirato l’attenzione internazionale, e l’Ucraina ha espresso condanna pubblica per questa decisione. Finora non sono stati forniti dettagli specifici sulla durata o le modalità delle esercitazioni. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi in questa regione.

. L’annuncio delle esercitazioni suscita una condanna da parte dell’Ucraina. La Bielorussia ha annunciato l’inizio di esercitazioni militari con armi nucleari russe. Il Ministero della Difesa bielorusso ha affermato che le esercitazioni serviranno a testare la sua prontezza al dispiegamento di armi nucleari in diverse aree del Paese. “Durante l’addestramento, in collaborazione con la parte russa, è previsto di esercitarsi nel lancio di munizioni nucleari e nella loro preparazione all’uso”, ha dichiarato il ministero, che poi ha aggiunto che le esercitazioni si concentreranno su “pratica della furtività, del movimento su distanze considerevoli e dei calcoli per l’utilizzo di forze e attrezzature“. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - La Bielorussia avvia esercitazioni con armi nucleari russe

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Belarus Launches Nuclear Deployment Drills With Russian Coordination | NewsX World

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