A Tbilisi, negli ultimi seicento giorni, l’occupazione dello spazio pubblico è diventata un parametro di cittadinanza. La Georgia ha trasformato il carcere politico in uno strumento di controllo e gestione della società, secondo quanto riferito. La situazione si inserisce in un contesto post-sovietico, dove non esistono precedenti simili per questa durata di occupazione e controllo. La presenza costante nelle aree pubbliche rappresenta ora un elemento chiave nel rapporto tra cittadini e potere.

Seicento giorni. Nello spazio post-sovietico non esiste un termine di paragone per quello che sta accadendo a Tbilisi, dove l’occupazione quotidiana dello spazio pubblico è diventata la misura stessa della cittadinanza. Eppure, a questo punto della storia, l’ostinazione della piazza non è più l’unica notizia. La vera svolta strategica è che il governo georgiano ha smesso di considerare la protesta come una crisi di ordine pubblico da contenere e ha iniziato ad amministrarla attraverso il codice penale. La Georgia ha superato la fragile trincea della democrazia illiberale: non interrompe la legalità formale, ma la riscrive, trasformando il carcere politico in una tecnologia ordinaria e sistematica di governo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Georgia ha trasformato il carcere politico in tecnologia di governo

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