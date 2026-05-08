In Georgia dieci persone sono state condannate con l’accusa di aver tentato di rovesciare il governo

In Georgia, dieci persone sono state condannate per aver tentato di rovesciare il governo. Le condanne, che vanno dai due ai sette anni di carcere, si riferiscono alle proteste avvenute lo scorso ottobre vicino al palazzo presidenziale di Tbilisi, durante le votazioni per il sindaco e il consiglio comunale. Le autorità hanno ritenuto le azioni come legate a quella manifestazione.

In Georgia, dieci persone hanno ricevuto condanne tra i due e i sette anni di detenzione per via delle proteste dello scorso ottobre intorno al palazzo presidenziale della capitale Tbilisi, mentre erano in corso le votazioni per eleggerne il sindaco e il consiglio comunale. Tra i reati per i quali sono accusate figura l’aver organizzato delle azioni violente per rovesciare il governo e l’ordine costituzionale. Tra i condannati ci sono attivisti ed esponenti dell’opposizione. Coinvolto anche Paata Burchuladze, un cantante d’opera molto famoso nel Paese, considerato uno dei promotori della manifestazione. I giudici hanno condannato lui e altri quattro imputati a sette anni di carcere; altri quattro hanno ricevuto una pena di cinque anni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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