A Modena, la sinistra ha organizzato una manifestazione che si è trasformata in un evento con discorsi politici, secondo le parole di un esponente dell'opposizione. Quest’ultimo ha affermato che i sospetti iniziali si sono rivelati fondati e che la situazione è peggiorata rispetto alle previsioni. La manifestazione ha attirato diverse persone e ha suscitato reazioni tra i partecipanti e gli osservatori, con commenti che evidenziano la natura politica dell’evento. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti è stata fornita in questa fase.

«Purtroppo i nostri sospetti si sono rivelati fondati, anzi si è andati perfino oltre quello che temevamo». Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore di FdI dell’Emilia Romagna, spiega perché il partito ha scelto di non partecipare alla manifestazione di Modena indetta dopo la tentata strage compiuta sabato dal 31enne Salim el Koudri, che prima si è lanciato con l’auto contro i pedoni e poi è sceso brandendo un coltello. «Doveva essere una manifestazione di unità istituzionale e civica, ma come temevamo si è trasformata in un comizio politico con attacchi alla destra “colpevole” di aver chiesto piena chiarezza su tutti gli aspetti di questa vicenda», spiega Barcaiuolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Su Modena la sinistra è in difficoltà e ha trasformato la manifestazione in un comizio politico». Parla Michele Barcaiuolo

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