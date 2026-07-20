Le autorità hanno confiscato beni per 2 milioni di euro a un uomo condannato in via definitiva per riciclaggio di denaro proveniente dall’attività delittuosa di Felice Maniero, ex capo della Mala del Brenta. La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento di confisca, collegato a un’indagine su riciclaggio di proventi illeciti. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata legata alla Mala del Brenta.

Le Fiamme gialle hanno eseguito un provvedimento di confisca nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per aver riciclato i proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo della Mala del Brenta. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, con il supporto dei Comandi Provinciali di Venezia e Firenze, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia. Le investigazioni erano partite dalle dichiarazioni rese dallo stesso Maniero e avevano consentito di ricostruire la destinazione di parte dei profitti illeciti accumulati dall’organizzazione criminale.... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La GdF confisca beni per 2 milioni legati alla Mala del Brenta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Confisca da 10 milioni di euro a Briatico, beni legati alla cosca Accorinti

Notizie e thread social correlati

Riciclava il denaro della Mala del Brenta: condannato, confiscati beni per due milioni di euroUn uomo è stato condannato per riciclaggio di denaro proveniente dalla Mala del Brenta.

Mala del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro: nel mirino il riciclaggio dei soldi di Felice ManieroSono stati sequestrati beni per un valore totale di due milioni di euro a un uomo condannato per riciclaggio di denaro proveniente da attività...

Temi più discussi: Mala del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro: ville, auto di lusso e orologi; Mala del Brenta, GdF confisca beni per 2 milioni di euro a soggetto collegato a Felice Maniero; Case, macchine e gioielli: 2 milioni confiscati alla mala del Brenta in Toscana; Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero.

Felice Maniero, il 'tesoro' del boss confiscato in Toscana: Rolex, auto di lusso e immobili intestati a un prestanome VIDEOLa Guardia di finanza ha eseguito la confisca dei beni, per un totale di 2 milioni di euro, provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della Mala del Brenta, effettuato ... msn.com

Mala del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro: nel mirino il riciclaggio dei soldi di Felice ManieroConfiscati beni per 2 milioni di euro a un condannato per riciclaggio legato alla Mala del Brenta. Sequestrati immobili, auto e orologi di lusso. virgilio.it